Randalierer beschädigten am Dienstag in Wiblingen drei Bushaltestellen.

Zwischen Mitternacht und zwei Uhr schlugen die Unbekannten an drei Bushaltestellen jeweils zwei Scheiben ein. Die Haltestellen befinden sich in der Reutlinger Straße, in der Saulgauer Straße und in der Kemptener Straße. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern und nach Zeugen.