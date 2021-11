Blasenschwäche und mehr? Experten der Uniklinik helfen am Dienstag digital und kostenlos

Blasenschwäche, Stuhlinkontinenz und Beckenbodenbeschwerden: Immer noch Tabuthemen, obwohl sie zu den häufigsten Erkrankungen gehören. Nicht nur Frauen in höherem Alter sind betroffen, sondern oftmals auch Mütter nach der Entbindung. Über die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten für Betroffene informiert die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm am Dienstag, 9. November, ab 19 Uhr in einer digitalen Veranstaltung.

Im interdisziplinären Kontinenz- und Beckenbodenzentrum der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe stehen für Patientinnen und Betroffene ein großes Spektrum an modernen Untersuchungsmethoden und Therapieoptionen offen. „Beckenbodenbeschwerden schränken unsere Patientinnen meist in ihrem Alltag ein und führen teilweise auch zu sozialer Isolation. Wir klären mit den Betroffenen die Beschwerden ab und beraten sie zu den Behandlungsverfahren und individuellen Therapiemöglichkeiten“, sagt Oberärztin Dr. Miriam Deniz, Leiterin des Beckenbodenzentrums an der Uniklinik und ergänzt: „Den meisten Patientinnen können wir helfen und ihnen ein Stück ihrer Lebensqualität zurückgeben“.

Neben Fachvorträgen haben die Teilnehmer des Online-Formats auch die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Expertinnen und Experten der Ulmer Frauenklinik zu stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weblink zur Teilnahme am Zoom Webinar: https://us06web.zoom.us/j/89110928407 – Webinar ID: 891 1092 8407.