Biotonne kommt – Müllgebühren steigen

Auch im Alb-Donau-Kreis werden spätestens ab dem Jahr 2023 flächendeckend Bioabfälle getrennt von den anderen Abfällen gesammelt: Damit setzt der Landkreis EU-Recht und eine Weisung des Umweltministeriums Baden-Württemberg um. Ob es ein Hol- oder Bringsystem geben wird, ist noch nicht entschieden. Am Montag brachte der Kreistag ein entsprechendes Verfahren auf den Weg. Bisher hatte es nur in einzelnen Kommunen des Alb-Donau-Kreises, beispielsweise in Ehingen, die getrennte Sammlung gegeben.

Das Umweltministerium argumentiert, die Bioabfallsammlung sei wirtschaftlich zumutbar. Nach Angaben des Kreises würde bei einer mittleren Steigerung der Abfallgebühren um 49,2 Prozent die durchschnittliche Müllgebühr für einen Vier-Personen-Haushalt mit 160 Euro pro Jahr nicht wesentlich über der durchschnittlichen Abfallgebühr im Land Baden-Württemberg mit 150 Euro pro Jahr liegen.

Mit dem der Einführung der getrennten Erfassung der Bioabfall-Sammlung im Alb-Donau-Kreis bleibt in Baden-Württemberg nur der Landkreis Sigmaringen ohne Biotonne.

Wer ist in Zukunft zuständig für den Abfall im Alb-Donau-Kreis? Das wird derzeit in den Gemeinden heiß diskutiert. Bisher haben die Kommunen die Müllentsorgung selbst organisiert. Nun wird überlegt, ob der Landkreis diese Aufgabe übernehmen soll. Einer der ausführenden Entsorgungsbetriebe äußert starke Bedenken.