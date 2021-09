Billiger Strom, weniger Steuern: Das verlangt die IHK von der neuen Bundesregierung

Egal, welche Parteien-Koalition am Ende die neue Bundesregierung bildet, die IHK Ulm erhebt schon vor der Bundestagswahl am 26. September Forderungen. Im Kern: eine geringere Steuerbelastung sowie günstigeren Strom. Auch zu einer Vermögenssteuer hat die Kammer eine klare Meinung, wie sie am Freitag mitteilte.

Weniger Vorschriften, weniger Bürokratie

Die neue Bundesregierung würde wesentlichen Weichen für die kommenden Jahre stellen, so die IHK. Für die regionale Wirtschaft seien „Investitionsanreize, unternehmerische Freiheit und ein im internationalen Vergleich angemessenes Steuersystem“ in Zukunft entscheidend, um die Wirtschaftsstärke der Region zu sichern und auszubauen. Ulms IHK-Präsident Jan Stefan Roell: Diese „Empfehlungen“ seien auch nach der Wahl die Leitlinien der IHK.

Um Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsstärke der Unternehmen in Ulm, im Kreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis zu sichern, brauche es „unternehmerische Freiheit mit guten Rahmenbedingungen“, außerdem weniger Vorschriften und einen „ernsthaften“ Bürokratieabbau.

Unternehmen würden schon genügend Steuern zahlen

Die IHK Ulm fordert zudem „international angemessene Unternehmenssteuern“. Gegenwärtig würden diese in Deutschland im OECD-Staatenvergleich mit am höchsten liegen und die Unternehmen damit benachteiligen.

Auch die mögliche Einführung einer Vermögensteuer lehne die IHK ab. Präsident Roell dazu: „Die Einführung wäre schädlich, weil sie weiter zu Lasten von Liquidität und Substanz der Betriebe geht und negativ auf deren Investitionen durchschlägt.“ Die Unternehmen würden schon heute durch Einkommen- oder Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer sowie Umsatzsteuer „einen erheblichen Beitrag“ zum Steueraufkommen in Deutschland leisten.

Dagegen sollte sich beim Strom was tun. Unternehmen, die in Deutschland produzieren, würden durch hierzulande hohe Stromkosten „immer mehr benachteiligt“. Die regionale Wirtschaft erwarte neben einer „hervorragenden Versorgungs- und Systemsicherheit“ auch „wettbewerbsfähige Strompreise“.