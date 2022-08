Biker rast vor Polizei davon und bringt andere in Gefahr

Das Polizeipräsidium Ulm sucht seit dem frühen Freitag einen Motorradfahrer, der bei seiner Flucht vor der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Einer Polizeistreife ist die Maschine gegen 0.30 Uhr in der Graf-Arco-Straße in Ulm aufgefallen, weil der Fahrer dort mehrmals grundlos stark bremste. Als die Beamten das Motorrad anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Er raste mit weit mehr als hundert Sachen in Richtung B30 und fuhr so auch bei Rot in die Kreuzungen, heißt es im Polizeibericht.

Dann raste er auf der B 30 weiter in Richtung Biberach. Bei Laupheim wurde es dem Sozius wohl zu gefährlich. Der Motorradfahrer stoppte kurz und ließ den Mitfahrer absteigen. Der flüchtete in ein Feld, wo er kurz darauf von der Polizei entdeckt wurde. Bei dem 42-Jährigen fand die Polizei wenige Gramm Rauschgift.

Der Biker selbst raste weiter in Richtung Biberach. Bereits zwischen Ulm und Laupheim hatte der rücksichtslose Fahrer andere Fahrzeuge über den Standstreifen überholt. Trotz der Geschwindigkeitsbeschränkung war er mit über 200 Stundenkilometern geflüchtet. Er hatte Glück, dass es zu keinem schweren Unfall kam, so die Einschätzung der Polizei.

Während der Fahrt hat der Motorradfahrer andere Fahrer gefährdet. Deshalb bittet die Polizei die Personen, die am Freitag zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr im Ulmer Industriegebiet Donautal, auf der B 30 Richtung Biberach sowie in Biberach selbst von einem Motorradfahrer in Gefahr gebracht wurden, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/18 80 zu melden. Die Polizei ist zuversichtlich, den Fahrer ermitteln zu können. Das Kennzeichen der Yamaha ist den Ermittlern bekannt. Den Unbekannten erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.