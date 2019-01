Biberacher Vermieter kündigt Familien die Wohnung, weil er Geld machen will

Die Debatte um einen Vermieter, der in Ulm mehrere Wohnhäuser gekauft hat und den Mietern kündigt, weil er die Wohnungen zu Wohngemeinschaften umbauen will, um deutlich höhere Einnahmen zu erzielen, schwelt in der Donaustadt unverändert weiter (SZ berichtete). Bei dem Vermieter soll es sich um einen Mann aus dem Raum Biberach handeln. Inzwischen hat er sogar Post vom Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch erhalten, in dem er den Vermieter zu solidarischem Denken auffordert.

Eine Hausgemeinschaft im Ulmer Stadtteil Böfingen hatte die Vorgehensweise des Vermieters Mitte Dezember öffentlich gemacht. Der Mann hatte das Haus 2018 erworben und den Mietern der sechs Wohnungen fristgerecht gekündigt. Begründet hatte er dies damit, die Wohnungen zu insgesamt 26 WG-Zimmer umbauen zu wollen, weil er hierdurch deutlich höhere Mieteinnahmen für die gleichen Räumlichkeiten erzielen könne. Dies teilte er den Mietern über seinen Rechtsanwalt mit. Bei den Mietern regte sich Wut und Ärger über diese offen dargelegten reinen Renditeinteressen, auch, weil zu den Betroffenen Familien mit kleinen Kindern zählen.

Aus den sechs Wohnungen dieses Ulmer Hauses will der neue Eigentümer 26 WG-Zimmer machen. Die betroffenen Bewohner wehren sich gegen die Kündigung. (Foto: privat)

Um das Ganze zu beschleunigen, bot der Vermieter den Mietern eine bestimmte Geldsumme, wenn sie ihre Wohnungen bereits früher räumen. Mehrere Vermieter in Böfingen haben der Kündigung mit Unterstützung des Mietervereins bereits im Dezember widersprochen.

Mieter bitten um runden Tisch

Inzwischen sind zwei weitere Fälle öffentlich geworden, in denen derselbe Vermieter in Häusern in Ulm-Lehr und in der Ulmer Neustadt ähnlich agiert. Allerdings ist der Zusammenhalt der dort betroffenen Mieter nicht so stark ausgeprägt wie im Böfinger Fall. In Lehr haben bis auf einen Mieter alle das Haus inzwischen verlassen. In Böfingen sehen sich die Mieter durch die weiteren Fälle in ihrem Vorgehen bestätigt. Sie haben sich an die Stadt Ulm gewandt, mit der Bitte, einen runden Tisch zu bilden, an dem Mieter und Vermieter das Thema besprechen.

OB Gunter Czisch hat ihnen allerdings schriftlich mitgeteilt, dass er das skeptisch sieht. Dazu brauche es erstens die Bereitschaft des Vermieters, an der Situation etwas ändern zu wollen, zweitens sieht Czisch eine Moderatorenrolle der Stadt kritisch. Diese dürfe nicht als Rechtsberater auftreten und wolle auch keine Präzedenzfälle für andere Mietkonflikte schaffen.

Czisch hat dem Vermieter allerdings Anfang Januar einen mahnenden Brief geschrieben. Sein Geschäftsgebaren sei sicherlich legal, „aber nicht alles, was legal ist, ist auch legitim“, schreibt der OB. Mieter, darunter alte Menschen und Familien mit kleinen Kindern massivem psychischem Druck auszusetzen, um sie aus der Wohnung zu drängen, sei nicht Ulmer Stil. „Viele Menschen, die in den letzten Tagen und Wochen über dieses Geschäftsgebaren gelesen haben, fragen sich, wie kann das sein, dass so etwas in unserer Stadt möglich ist, schreibt Czisch und appelliert an die Solidarität des Vermieters.

Den scheint das alles bislang nicht zu beeindrucken. Kurz vor Weihnachten erneuerte er über seinen Biberacher Anwalt an eine Mieterin in Böfingen sein Angebot zur vorzeitigen Aufhebung des Mietvertrags. Andere Mieter hätten sich „erfreulicherweise“ entschlossen, dies anzunehmen. Mit dem Schreiben informiert er auch darüber, dass in dem Haus in Kürze Umbauarbeiten beginnen werden. Durch die von ihr und den anderen Bewohnern initiierten Medienberichte werde sich sein Mandant nicht von der rechtlichen Durchsetzung seiner berechtigten Interessen abbringen lassen.

Nach einem aktuellen Bericht Medienbericht sollen jetzt auch Mieter eines Hauses in der Ulmer Karl-Schefold-Straße Kündigungen von der Kanzlei aus Biberach erhalten haben. Auch dieses Haus wurde von dem Unternehmer aufgekauft.