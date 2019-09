Biber nagt Baum an - Feuerwehr im Einsatz – Straße gesperrt

Weil ein Biber einen Baum in Neu-Ulm angefressen hat, musste am Montagnachmittag die Staatsstraße 2029 zwischen Reutti und Holzschwang für eine knappe halbe Stunde gesperrt werden. Laut Polizei wurde die 12 Meter hohe Weide gefällt.

Ein Biber hatte den Stamm angefressen und soweit dezimiert, dass er umstürzen und auf die Straße fallen könnte. Weil der Baum im Bereich eines Zaunes stand, musste er von oben stückweise abgetragen werden. Die Drehleiter der Feuerwehr Neu-Ulm kam hierbei zum Einsatz.

Eine Umleitung wurde eingerichtet. In unmittelbarer Nähe hatte der Biber noch zwei weitere Bäume angefressen. Diese wurden bereits durch einen Techniker der Stadt Neu-Ulm begutachtet. An beiden Bäumen wurde die Rinde durchfressen. Diese müssen nun in nächster Zeit ebenfalls entfernt werden.