Die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend werden am Samstag, 12. Oktober, und am Sonntag, 13. Oktober, in Neu-Ulm (Gustav-Benz-Halle) ausgetragen. Beginn ist am Samstag um 9 Uhr mit den Wettbewerben der Mädchen 12, 13, 14, 15 A und B. Um 11 Uhr schließen sich die Titelkämpfe der Jungen 12, 13 A und B an. Die Spiele der Jungen 14, 15 A und B folgen ab 14 Uhr an. In allen Wettbewerben werden jeweils Einzel und Doppel ausgetragen. Am Sonntag ab 10 Uhr spielen die Mädchen 11 und Jungen 11 (A und B). Den Abschluss der Jugend-Titelkämpfe des Bezirks bilden die Jungen-18-Konkurrenzen Standardklasse A und B. Der TSV Neu-Ulm richtet die Bezirksmeisterschaften aus.