Bewaffneter Überfall auf Spielothek

Ein bislang Unbekannter hat am späten Mittwochabend in Ulm eine Spielothek überfallen. Dabei sei laut Polizei Bargeld erbeutet worden.

Gegen 23 Uhr habe dieser die Spielothek in der Blaubeurer Straße betreten. Zunächst spielte er an einem Gerät. Danach begab er sich hinter den Tresen, wo sich eine Zeugin befand. Dort soll der Unbekannte eine Art Taschenmesser gezogen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Aus der Kasse nahm sich der Täter das Geld. Danach verließ er das Gebäude und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Mit zahlreichen Streifen fahndete die Polizei nach dem Unbekannten, konnte ihn aber nicht finden. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731 / 1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Räuber soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte wohl auffallend buschige schwarze Augenbrauen und war mit dunkler Jeans und dunkler Kapuzenjacke bekleidet.