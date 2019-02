Bewaffneter Überfall in Bierakademie: Polizei bittet um Hinweise auf maskierte Täter

Drei bewaffnete Männer haben am Samtag die Ulmer Bierakademie in Ulm überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, blieben die Unbekannten in der Gaststätte aber ohne Beute. Die Täter sollen Guy-Fawkes-Masken getragen haben.

Demnach kamen die Unbekannten gegen 4.50 Uhr dunkel gekleidet in das Gebäude beim Gänsturm. Mit Pistolen und einem Messer bewaffnet hätten sie vom Personal Geld gefordert. Ohne Beute seien die drei Männer in Richtung Bockgasse/Stadtmitte geflüchtet. Hierbei hätten sie die Masken noch getragen.

Die Polizei (Telefonnummer 0731/1880) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und Spuren gesichert. Sie ist auf der Suche nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und fragt: