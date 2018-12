Bettler verletzt Passantin

Geld wollten zwei Männer am Dienstag in Ulm von einer Frau.

Kurz nach 19 Uhr verließ die Ulmerin ein Geschäft in der Schwambergerstraße in Ulm. Hier sprachen sie zwei Männer an. Sie baten um Geld. Solches wollte die 40-Jährige aber nicht geben. Sie ging weiter. Einer der Beiden, ein 48-Jähriger, ging ihr wenige Schritte nach. Er griff an ihren Rucksack und hielt die Frau fest. Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen. Die Frau verständigte die Polizei. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Begleiter des 48-Jährigen ungebührlich. Zuletzt mussten die Beamten ihn überwältigen. Auch den 48-Jährigen, der sich einmischen wollte. Die beiden Betrunkenen verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Den 48-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.