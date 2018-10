Betrunker Autofahrer lässt Schwerverletzten liegen

Ein Radfahrer ist Donnerstagnacht bei einem Unfall bei Langenau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unfallverursacher, ein 31 Jahre alter Autofahrer, jedoch einfach weiter. Wie die Beamten später feststellten, hatte der Mann getrunken. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Demnach war der 31-Jährige mit seinem Auto gegen 0.45 Uhr von Langenau in Richtung Göttingen unterwegs. Auf halber Strecke prallte er ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer. Dieser wurde zsuammen mit seinem Rad durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weit auf eine Wiese geworfen. Der 48-Jährige blieb schwer verletzt liegen.

Autofahrer meldet Unfall einem Zeugen

Der 31 Jahre alter Autofahrer flüchtete aber. Er weihte einen Zeugen ein, der den Unfall über den Notruf meldete und zur Unfallstelle fuhr. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um den Schwerverletzten.

Die Polizei stellte später bei dem 31-jährigen Unfallfahrer einen hohen Promillewert fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme durch einen Arzt und behielten den Führerschein ein.

Fahrrad war unbeleuchtet

An dem Fahrrad des 48-Jährigen war keine Beleuchtung angebracht. Die Polizei fand an der Unfallstelle lediglich eine Stirnlampe, die vom Radler stammen könnte. Der Sachschaden am Auto wird auf 10 000 Euro geschätzt.