Betrunkener überfährt Insel und prallt gegen Lastwagen

Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut ist ein 43-Jähriger in Ulm am Donnerstag gleich in mehrere Zusammenstöße verwickelt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer gegen 18.15 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Seligweiler unterwegs. Bei Böfingen überfuhr er dann eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Schild und danach gegen einen Lastwagen, mit dem ein Mann im Kreisverkehr unterwegs war.

Fahrer muss Blutprobe abgeben

Verletzt wurde niemand. Die Polizei merkte bei der Unfallaufnahme schnell, dass der Fahrer deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Das bestätigte auch ein Test, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12 000 Euro.