Betrunkener schlägt Polizeihund - und wird gebissen

Da hatte sich der Betrunkene den falschen Gegner ausgesucht: Er schlug ausgerechnet einen Polizeihund – und der wehrte sich. Am frühen Sonntagmorgen war der 23 Jahre alte Mann in einer Gaststätte vor die Tür gesetzt worden, weil er sich danebenbenommen hatte. Da er aber keine Ruhe gab, sollte eine Streife der Polizeihundeführerstaffel schlichten.

Doch der Mann blieb aggressiv, weigerte sich, die Personalien anzugeben. In seinem Zorn schlug er den Polizeihund. Die Reaktion liest sich im Polizeibericht so: „Der war nicht so beredt wie sein Führer und wehrte den Schlag mit einem Biss in den Arm ab.“ Mit dem Rettungswagen kam der Mann ins Krankenhaus.