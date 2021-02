Betrunkener Rollerfahrer beleidigt Beamte

Gegen polizeiliche Maßnahmen widersetzte sich am Mittwoch ein 47-Jähriger. Ein Zeuge meldete zwei vermeintlich betrunkene Personen an einer Tankstelle. Die fuhren mit einem Kleinkraftroller weg. In der Straße Bleicher Hag entdeckte eine Polizeistreife den Kleinkraftroller.

Den lenkte der 47-Jährige. Er roch deutlich nach Alkohol. Weiteren polizeilichen Maßnahmen widersetzte er sich und beleidigte die Beamten. Die Polizisten mussten ihm Handschließen anlegen und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.