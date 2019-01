Betrunkener Randalierer greift Polizisten an

Am Sonntag wurde um 15.30 Uhr durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses eine randalierende Person der Polizeiinspektion Neu-Ulm mitgeteilt.

Durch die entsandten Polizeibeamten konnte daraufhin ein 39-jähriger Bewohner in seiner Wohnung festgestellt werden. Dieser hatte offensichtlich zuvor randaliert und seine Wohnungstüre sowie eine Zimmertüre in seiner Wohnung mutwillig demoliert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Da sich der stark alkoholisierte Randalierer auch durch die Polizeibeamte nicht beruhigen lies, sollte er gefesselt werden und in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete er Widerstand. Er sperrte sich gegen die Verbringung und versuchte nach den Beamten zu treten und diese zu beißen. Zu Verletzungen kam es dabei nicht. Dabei sprach er jedoch auch noch Beleidigungen aus. Ein Grund für das Verhalten des Randalierers konnte bislang nicht eruiert werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.