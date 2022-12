Betrunkener Radfahrer wird ausfällig

Ein betrunkener Radfahrer hat sich in der Nacht auf Samstag gegenüber Polizisten daneben benommen. Das berichtet die Polizei. Sie spricht von unflätigem und aggressivem Verhalten.

Gegen 02:30 Uhr fiel der 24-Jährige einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte auf der Herdbrücke auf. Er fuhr dort mit seinem Rad deutlich schwankend in Richtung Neu-Ulm. Die Polizisten sprachen den Mann an, was dieser zunächst ignorierte.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Man, der laut Polizei Alkohol getrunken hatte, dann sofort ausfallend gegenüber den Beamten. Da er jegliche Kooperation vermissen ließ und die Kontrolle selbst für beendet erklärte, hielten die Beamten ihn fest. Als er sich auch dagegen wehrte wurden ihm Handschellen angelegt. Daraufhin beleidigte er die Polizisten und leistete Widerstand.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert, der auch für Fahrradfahrer zu hoch war, so die Polizei. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.