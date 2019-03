Betrunkener Radfahrer prallt gegen Auto – und tritt dagegen

Ein 49 Jahre alter Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag in Ulm gegen ein Auto gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der Radfahrer betrunken und er habe sich nach dem Zusammenprall aus dem Staub machen wollen. Zeugen hinderten ihn daran.

Demnach war gegen 0.30 Uhr ein Auto in der Straße Am Lederhof unterwegs. Dessen 30 Jahre alter Fahrer soll bis zum Stillstand gebremst haben, weil ihm ein Radfahrer entgegenkam. Der Autofahrer sagte später der Polizei, er sei davon ausgegangen, dass der Radfahrer ausweicht.

Doch das war nicht der Fall. Der Radler fuhr frontal gegen den das Auto. Danach habe er gegen das Auto getreten, sei auf sein Fahrrad gestiegen und wollte wegfahren. Das verhinderten der Autofahrer und ein Zeuge. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten hatten den Verdacht, der 49-Jährige habe zu viel Alkohol getrunken. Ein Test bestätigte das. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Schaden am Auto beträgt nach ersten Schätzungen 1000 Euro.