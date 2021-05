Betrunkener Pöbler trägt keine Maske im Bus und landet in Zelle

Kurz vor 21 Uhr saß ein angetrunkener Mann (38) am Samstag im Bus in Richtung Ulmer Hauptbahnhof. Er trank Alkohol und pöbelte andere Fahrgäste an. Einen Mund-Nasenschutz trug er nicht.

Am Hauptbahnhof stieg er in die Straßenbahn um. Sein Verhalten setzte er dort unbeirrt fort, so die Polizei. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte holte ihn schließlich aus der Bahn und erteilte ihm einen Platzverweis. Da der 38-Jährige uneinsichtig war und die Aufforderungen der Polizisten nicht befolgte, landete er in der Zelle. Der Rechnung dafür wird ihm alsbald zugestellt.