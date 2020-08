Betrunkener pöbelt Passanten an

Bei einem Vorfall in Ulm hat ein betrunkener Fußgänger die Fassung verloren und aufgrund seines Verhaltens die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen müssen. Mehrere Anrufer hatten sich am Samstagabend kurz vor 20 Uhr bei der Polizei gemeldet und auf einen aggressiven Fußgänger nahe des Rathauses Ulm verwiesen. Der 33-Jährige pöbelte wahllos Passanten an. Als die Polizei eintraf, hatte sich der Mann bereits seiner Oberbekleidung entledigt. Auch die eingesetzten Polizisten bedachte er mit zahlreichen Beleidigungen. Alle Versuche, ihn zur Vernunft zu bringen, schlugen fehl. Daraufhin wurde der 33-Jährige festgenommen. Richterlich angeordnet, verbrachte der deutlich alkoholisierte Mann die Nacht in einer Zelle im Polizeirevier Ulm-Mitte.