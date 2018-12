Betrunkener mit drei Promille beschäftigt Polizei

Am Samstag, gegen 17.20 Uhr, kam es zu einem handfesten Familienstreit in einer Privatwohnung im Ulmer Stadtteil Jungingen.

Die Polizei nahm einen 31-jährigen Mann zur weiteren Anzeigenaufnahme mit auf die Dienststelle am Münsterplatz. Der Alkoholtest ergab einen Wert von beinahe drei Promille. Am Ende der polizeilichen Maßnahmen wollte der 31-jährige in einem Hotel nächtigen. Er verließ die Dienststelle. Gegen 21.00 Uhr tauchte der Betrunkene erneut an der Wohnung auf und begann Ärger zu machen. Erneut fuhren die Beamten an und schlichteten den Streit. Aufgrund einer richterlichen Gewahrsamsanordnung verbrachte der Unruhestifter dann die Nacht in einer Zelle am Münsterplatz.