Betrunkener Lkw-Fahrer baut mehrere Unfälle

Nach kurzer Flucht hat die Polizei am frühen Montagmorgen einen betrunkenen Lkw-Fahrer gestellt. Der 48-jährige Ungar fuhr mit seiner polnischen Zugmaschine und einem irischen Sattelauflieger gegen 7.15 Uhr durch Illerrieden.

Von der Landesstraße bog er in den Gießenweg ein. Beim Abbiegen in die Heimstraße streifte der Auflieger einen Wohnwagen. An diesem entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Die Eigentümerin bemerkte den Unfall und ging sofort vor die Tür. Sie sah den Lkw neben dem Anhänger stehen. Die 56-Jährige sprach den Fahrer an und bat ihn, bis zum Eintreffen der Polizei zu warten.

Noch während die Frau telefonierte, fuhr der Lkw-Fahrer jedoch davon. Der Sohn der Familie nahm sofort die Verfolgung auf. Dank dessen wusste die Polizei, wohin der Lkw fährt. Eine Streife der Polizei stellte ihn bei Vöhringen.

Bis dahin war der Polizei bereits ein zweiter Unfall durch den Sattelzug gemeldet worden. Auf der Flucht streifte der Lkw beim Abbiegen in Illerrieden eine Mauer. Auch hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ein Anwohner hatte dies beobachtet und ebenfalls die Polizei verständigt.

Während der Kontrolle des Fahrers zeigte sich schnell, dass dieser betrunken war. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem musste der ungarische Staatsangehörige eine Sicherheit in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlegen.