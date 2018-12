Für einen 29-Jährigen endete der Besuch der Neu-Ulmer Eventlocation "Winterzauber" bei Möbel Mahler in der Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm.

Der 29-jährige bulgarische Staatsbürger befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Winterzauber in der Borsigstraße in Neu-Ulm. Nachdem sich mehrere Besucher über das unflätige Verhalten des stark alkoholisierten Mannes beschwerten, wurde der Mann vom Sicherheitspersonal von der Veranstaltung verwiesen. Dort kehrte er nach kurzer Zeit zurück und entwendete eine Sektflasche ohne sie zu bezahlen. Als er daraufhin abermals vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde, verlor er völlig die Beherrschung und versuchte das Sicherheitspersonal mit einer Glasscherbe zu verletzten. Diesen gelang es den Mann unverletzt, bis zum Eintreffen der verständigten Polizei, zu überwältigen und zu fixieren. Auch von den Polizeibeamten ließ sich der Mann nicht beruhigen. Gegen den Abtransport zum Dienstfahrzeug setzte sich der, nunmehr gefesselte, Mann massiv körperlich zur Wehr und bespuckte mehrfach die Polizeibeamten. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen, einschließlich des Gewahrsams, wurde der Mann, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl und Hausfriedensbruch.