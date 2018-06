Betrunkener Fahrer demoliert Autos und flüchtet

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat ein betrunkener Autofahrer am Freitagabend in der Ulmer Stadtmitte verursacht und hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Die beiden Unfälle sind innerhalb von 15 Minuten passiert.

Der erste Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei um kurz nach 22.30 Uhr in der Olgastraße auf Höhe der Wengengasse. Dabei fuhr der 20-Jährige mit seinem Peugeot auf einen Mercedes auf. Der hatte an der dortigen Ampel bei Rotlicht angehalten. Kurz nachdem die beiden Insassen des Mercedes ausgestiegen waren, beschleunigte der Unfallverursacher und fuhr davon. Der 20-jährigen Mercedesfahrerin gelang es jedoch, das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges abzulesen. Während an dem Peugeot nur geringer Sachschaden entstanden war, schätzt die Polizei den Schaden am Mercedes auf mindestens 1500 Euro.

Noch während eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte den Verkehrsunfall in der Olgastraße aufnahm, war der Peugeotfahrer ein zweites Mal in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dieses Mal streifte er beim Vorbeifahren in der Neuen Straße einen stehenden Renault Twingo und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Der Twingo gehörte einem 20-jährigen Mann, der gerade den Sieg seiner Fußballmannschaft feierte. Geistesgegenwärtig verfolgte er mit seinem beschädigten Auto den Unfallverursacher. Der Unfallverursacher musste in der Neuen Straße an der roten Ampel zur Schillerstraße anhalten. Dort gelang es dem Geschädigten, den Fahrer zu stellen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, zog er kurzerhand den Zündschlüssel des Peugeot ab. Die mit der Aufnahme des Verkehrsunfalles beauftragten Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie mit dem Unfallfahrer und dessen Fahrzeug auch den Flüchtigen des kurz zuvor passierten Verkehrsunfalles erkannten.

Der Grund für sein Verhalten war schnell ermittelt. Der Peugeotfahrer war merklich betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Prozent. In seinem Auto roch es deutlich nach Marihuana. Er hatte wohl kurz vor den Unfällen noch einen Joint geraucht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.