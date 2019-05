Betrunkener fährt Laterne um

Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Ulm-Wiblingen einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann betrunken.

Gegen 1.15 Uhr war der 46-Jährige in der Reutlinger Straße in Wiblingen unterwegs. Er fuhr in Richtung Wiblinger Ring. Mit seinem Auto kam er von der Straße ab und rammte eine Laterne. Die drückte es samt Sockel zu Boden.

Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten bei dem Mann Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hat. Deshalb musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden an der Laterne 2500 Euro, der am Auto etwa 4000 Euro.