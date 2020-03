Betrunkener beschädigt Auto, flüchtet – und schläft dann in seinem Wagen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag ein Fahrzeug in Ulm beschädigt und ist dann, nach Angaben der Polizei, geflüchtet. Seine Flucht dauerte aber nicht lange. Die Polizei traf den Fahrer nur wenige Meter weiter an.

Gegen 18.10 Uhr sei demnach ein Mercedes-Fahrer in der Johannes-Palm-Straße in Wiblingen gegen ein geparktes Auto gefahren. Danach habe der Mann angehalten und eine Leiste des geparkten Autos aus dem Radlauf seines Mercedes entfernt.

Anschließend sei er einfach weitergefahren, sagten Zeugen später der Polizei. Die kam und suchte nach dem Mercedes-Fahrer.

Eine Polizeistreife traf den mutmaßlichen Verursacher etwa 200 Meter nach der Unfallstelle an. Der Mann schlief in seinem beschädigten Auto, war verletzt und roch deutlich nach Alkohol.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den 47-Jährigen. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt erneut einer Strafanzeige entgegen.

Bereits vor knapp zehn Tagen war der Mann wegen eines ähnlichen Verkehrsdelikts aufgefallen und musste damals seinen Führerschein abgeben. Die Höhe der Sachschäden ist noch unklar.