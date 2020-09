Betrunkener beißt und spuckt

Gegen 16.30 Uhr schlug am Donnerstag ein Mann (41) mit seinem Kopf gegen die Scheibe eines Geschäftes in der Ulmer Bahnhofstraße und ging weiter. Etwa 20 Minuten später kam er zurück und wiederholte sein Handeln. Zwei Männer sollen ihn daraufhin weggeschoben haben. Die soll er angespuckt haben und danach in den Bus gestiegen sein, so die Polizei.

Als der Bus beim Theater hielt, sei der Verdächtig ausgestiegen und soll dort einen wartenden Mann geschlagen und ihn in den Finger gebissen haben. Das leicht verletzte Opfer hielt den 41-Jährigen zusammen mit anderen Passanten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann ließ sich aber nicht beruhigen, weshalb die Beamten ihm die Handschließen anlegten und ihn mit zur Wache nahmen. Doch auch im Streifenwagen randalierte der Mann weiter. Er schlug seinen Kopf gegen die Scheibe und versuchte, sie einzutreten.

Ein Richter ordnete den Gewahrsam an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch unbekannte Zeugen werden gebeten, sich unter 0731 / 1880 zu melden.