Betrunkener bedroht Mann mit Messer

Ein betrunkener Mann soll am Sonntag gegen 10.30 Uhr in einem Gebäude im Mähringer Weg einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und diesen beleidigt haben. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 34-Jährige immer noch aggressiv. Deshalb mussten die Polizisten ihm Handschellen anlegen. Weil der Mann zudem deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, musste er seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Er sieht jetzt einer Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung entgegen. Das mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmten die Ermittler.