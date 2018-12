Betrunkener Autolenker fährt Fußgänger an

Zum Glück unverletzt blieb ein Fußgänger, als ihn ein Auto anfuhr.

Offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand ein 83 Jahre alter Autofahrer, als er einen Fußgänger anfuhr. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Pkw-Lenker am Freitagabend gegen 18.40 Uhr in der Ehrensteiner Straße rückwärts aus einem Parkplatz. Dabei übersah er einen 75 Jahre alten Fußgänger. Dieser stürzte auf Grund des Zusammenstoßes, blieb aber unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Den 85-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.