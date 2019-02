Betrunkener Autofahrer zu schnell und in Schlangenlinien – Polizei fährt direkt hinter ihm

Ein 33 Jahre alter betrunkener Autofahrer ist am Montag in Ulm zu schnell und in Schlangenlinien unterwegs gewesen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr der VW-Fahrer gegen 21.30 Uhr in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaubeurer Ring. Eine Polizeistreife fuhr hinter ihm. Der 33-Jährige fuhr in Schlangenlinien und war zu schnell. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Bei der Kontrolle rochen sie Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er hatte zu viel getrunken. Der Fahrer des VW musste eine Blutprobe abgeben.