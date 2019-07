Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

In Schlangenlinien ist am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Autofahrer von Oberelchingen in Richtung Langenau unterwegs gewesen. Der 55-Jährige soll nach Polizeiangaben mehrmals auf die Gegenfahrspur gekommen sein.

Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift an. Der Mann stand laut Polizei deutlich unter Alkoholeinwirkung. Das bestätigte auch ein Test.

Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise vor, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.