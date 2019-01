Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und baut spektakulären Unfall

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag kurz vor Mitternacht auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen spektakulären Unfall gebaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde der 34 Jahre alte Fahrer des PKW dabei leicht verletzt. Er soll laut Polizeiangaben deutlich mehr als ein Promille gehabt haben.

Demnach wollten Beamte der Neu-Ulmer Polizei den PKW in der Reuttier Straße in Neu-Ulm routinemäßig kontrollieren. Als der Autofahrer die Streifenwagen bemerkte, gab dieser Gas und bog auf die Europastraße (B10) in westliche Richtung ab. Die Beamten verloren danach zunächst den Sichtkontakt zum Fahrzeug.

Mann mit leichten Verletzungen

Kurze Zeit später konnte der Wagen festgestellt werden. Dieser lag kurz vor dem Wiblinger Kreisverkehr auf der Beifahrerseite. Im verunfallten Auto befand sich der 34-jährige Mann mit leichten Verletzungen. Ein Alkomatentest ergab laut Polizei einen Wert von deutlich über einem Promille. Eine Blutentnahme und die Versorgung seiner leichten Verletzungen erfolgten im Krankenhaus.

Die Autobahnpolizei Memmingen übernahm in die Ermittlungen. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Ebenfalls beschädigt wurde ein auf der Europastraße in östlicher Richtung fahrendes Fahrzeug durch aufgewirbelte Steine, ein Verkehrszeichen sowie die Fahrbahndecke.

Zeugen sollen sich melden

Der Führerschein des 34-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch den Unfallverursacher gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-311 in Verbindung zu setzen.

