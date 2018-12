Betrunkener 17-Jähriger schlägt 35 Jahre alten Mann krankenhausreif

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Neu-Ulm gegen 00:50 Uhr zu einem Streit wegen einer Wegbeschreibung.

Eine Gruppe bestehend aus einem 32-, 33- und 35-jährigen Bibertaler traf auf einen 17-Jährigen sowie eine bislang unbekannte männliche Person im Bereich des Julius-Rohm-Platz. Die Bibertaler bemerkten, wie der 17-Jährige und der unbekannte Begleiter einem namentlich unbekannten Unbeteiligten scheinbar eine falsche Wegbeschreibung gaben. Als sich die Bibertaler hierbei einmischten, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Im Verlauf dieses Streites schlugen und traten der 17-Jährige und dessen Begleiter zunächst mehrfach den 35-jährigen und auch den 32-jährigen Bibertaler. Die Angreifer flüchteten hierauf in Richtung Wilhelmstraße, dort konnte der 17-Jährige schließlich von einer Polizeistreife gestellt werden. Da dieser noch minderjährig und alkoholisiert war, wurde dieser in Gewahrsam genommen und auf der Polizeidienststelle seinem Vater übergeben. Der bislang unbekannte Begleiter des 17-Jährigen flüchtete von der Wilhelmstraße weiter in Richtung Reuttier Straße und konnte nicht mehr festgestellt werden. Bei der Auseinandersetzung wurde der 35-Jährige so sehr verletzt, dass dieser mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Ermittlungen zu seinem Begleiter laufen derzeit noch.