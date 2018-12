Betrunkene Frau wirft laut schreiend Gegenstände in Kirche herum

Eine 41-Jährige hat in einer Kirche in Neu-Ulm randaliert. Sie hatte 2,6 Promille intus.

Sie hat nach Angaben der Polizei lauthals geschrien und mit Gegenständen um sich geworfen – und das in einer Kirche. Die Neu-Ulmer Polizei wurde deswegen am Samstagabend gegen 18 Uhr zur Kirche St. Johann Baptist gerufen. Was die Beamten dort sahen, kann als ungewöhnlich bezeichnet werden: Die Frau lief lauthals schreiend in der Kirche am Johannesplatz herum und warf dabei mit Gegenständen in dem Gotteshaus um sich.

Frau hatte 2,6 Promille

Die Polizisten bemerkten schnell, dass die 41-jährige Neu-Ulmerin stark betrunken ist. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Da sich die Frau auch durch die Polizisten nicht beruhigen ließ, haben diese sie mitgenommen. Es war wahrscheinlich, dass die 41-Jährige sonst weiterhin randaliert, heißt es im Polizeibericht. Um 20.30 Uhr durfte sie nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wieder gehen.