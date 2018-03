Betrunkene Frau springt in bitterkalte Donau

Eine 29-Jährige, die deutlich betrunken war, ist am frühen Sonntagmorgen vom Fußgängersteg der Eisenbahnbrücke in Ulm in die Donau gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, hätten gegen 4:30 Uhr zufällig zwei Männer die Frau bemerkt, als sie am Donauufer unterwegs waren.

Ganz beiläufig hätten sie wahr genommen, wie die Frau in den Fluss sprang. Kaum eingetaucht, habe sie den Sprung bereut und um Hilfe gerufen.

Die beiden Männer konnten die Frau an Land ziehen, dort wurde sie dem Rettungsdienst übergeben, der die Frau zur Untersuchung in eine Klinik brachte.