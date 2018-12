Betrunkene Fahrradfahrerin gestoppt

Am Freitag kontrollierte die Polizei in Ulm eine offensichtlich betrunkene Frau. Sie konnte sich kaum mehr auf ihrem Rad halten.

Eine 31-Jährige fuhr am Freitag in der Söflinger Straße auf ihrem Fahrrad. Ein 35jähriger Zeuge beobachtete, dass sich die Betrunkene kaum auf dem Rad halten konnte und rief die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West kontrollierte daraufhin die Frau. Ein Alkotest bei der Radlerin ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Frau wurde anschließend zur Blutentnahme in eine umliegendes Krankenhaus in Ulm gebracht. Sie muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.