Betrunkene E-Scooter-Fahrer geraten in Polizeikontrolle

Durch ihr verkehrswidriges Verhalten haben zwei Männer am Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr in Ulm eine Streife des Polizeireviers Ulm-West förmlich zur Verkehrskontrolle aufgefordert. Die beiden 22-jährigen Männer waren mit ihren E-Scootern zunächst auf einem Gehweg gefahren und überquerten dann an einer gefährlichen Stelle die Blaubeurer Straße. Bei der Überprüfung der beiden Männer durch die Polizei stellte sich heraus, dass beide betrunken waren. Ein Alkoholtest bei den beiden jungen Männern ergab einen Wert oberhalb von einem Promille. Gegen die Männer wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.