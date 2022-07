Betrunken und unter Drogen Roller gefahren

Ein betrunkener Rollerfahrer unter Drogen ist am Donnerstag von der Polizei aufgefasst worden. Kurz vor 1.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem E-Roller in der Haßlerstraße unterwegs. Dort kontrollierte ihn die Polizei und hatte schnell den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte das. Im Gespräch übergab er der Polizei dann eine Kleinstmenge Marihuana aus seiner Hosentasche. Die anschließende Durchsuchung mussten die Beamten auf dem Polizeirevier fortsetzen, weil der 35-Jährige damit nicht einverstanden und versuchte diese zu erschweren. Damit wollte der Rollerfahrer wohl verhindern, dass die Polizei seine knapp neun Gramm Marihuana in der Unterhose und knapp ein Gramm Kokain in seinem Geldbeutel findet. Ein weiterer Test ergab zudem, dass der Mann Drogen genommen hatte. Die Ermittler nahmen ihn mit ins Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Auf den 35-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.