Die Polizei wurde am Freitagabend in der Ulmer Römerstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Er war in auffälliger Weise in Schlangenlinien gefahren.

Bei der anschließenden Kontrolle des 31-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht.

Anzeige folgt

Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.