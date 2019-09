Betrunken am Steuer: Auto bleibt in Böschung stecken

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Dienstag in Dornstadt in einer Böschung stecken geblieben.

Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge gegen 20.45 Uhr, dass ein Auto im Bereich „Im Mittelbühl“ mit unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die Beamten fahndeten nach dem Fahrzeug.

Gegen 21.15 Uhr meldete ein weiterer Zeuge einen Unfall in der Alten Landstraße. Eine Streife überprüfte die Örtlichkeit. Sie stellten das gesuchten Auto fest.

Dessen 48-jährige Fahrerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. In der Böschung blieb das Auto stecken.

Die Beamten rochen bei der Frau Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Sie hatte deutlich zuviel getrunken und musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.