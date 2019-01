Betrunken am Steuer

Die Neu-Ulmer Polizei hat am Samstag die Fahrt von betrunkenen Autofahrern gestoppt.

Am Samstagabend wurde ein 26-jähriger Neu-Ulmer mit seinem Pkw in der Neu-Ulmer Innenstadt von der Polizei kontrolliert. Nachdem durch die Beamten drogentypische Auffälligkeiten erkannt werden konnten, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt. Schließlich durfte der Fahrzeugführer seine Fahrt nicht weiter fortsetzen, da sich herausstellte, dass er unter dem Einfluss von Metamphetamin am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Ob er letztendlich seinen Führerschein behalten darf, obliegt der Entscheidung der Führerscheinstelle. Einige Stunden später wurde ein 50-jähriger Autofahrer aus Slowenien von einer Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm ebenfalls einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei festgestellter Alkoholgeruch und ein damit verbundener Alkoholtest ergaben, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand und somit nicht mehr befugt war, ein Kraftfahrzeug zu führen. Nachdem er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe des Bußgeldes von 500,- Euro entrichten.