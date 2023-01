Betrüger machen in Ulm Beute

Ein Unbekannter rief am Dienstag gegen 13 Uhr bei einem 70-Jährigen aus Ulm an. Er gab sich als Polizist aus und täuschte Einbrüche in der Nachbarschaft vor. Der Anrufer erzählte dem Senior, dass die Einbrecher mit Angestellten von Geldinstituten zusammenarbeiten würden. Deshalb sei sein Erspartes bei der Bank nicht mehr sicher. Der falsche Beamte forderte den Mann auf, sein Geld abzuheben. Anschließend gab der vermeintliche Polizist an, dass das Geld auf seine Echtheit überprüft werden müsse. Hierzu solle er das Geld einer Frau übergeben. Der Mann übergab das Geld einer Abholerin auf einem Parkplatz.

Die Geldabholerin soll etwa 1,60 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Die Frau hatte schwarze hochgesteckte Haare. Sie trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Nach der Übergabe forderte der Betrüger den Mann auf, zu einem Polizeirevier zu gehen. Dort flog der Betrug auf. Die Polizei Ulm (0731/1880) sucht nun die Täter.