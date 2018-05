Betrüger scheitern an cleveren Senioreninnen

Betrüger sind am Montag in Ulm und Blaubeuren an misstrauischen Frauen gescheitert. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

In Blaubeuren erhielten zwei Seniorinnen zwischen 12 und 14 Uhr und in Ulm vier Seniorinnen zwischen 15 und 21 Uhr Anrufe. Die Männer am anderen Ende der Leitung gaben sich als Polizisten aus. Sie erzählten eine Geschichte von Einbrechern und kamen meist schon bald auf die Wertsachen der Angerufenen zu sprechen.

Frauen waren misstrauisch

Doch die Frauen waren misstrauisch und clever genug. Sie beendeten das Gespräch und meldeten den Anruf bei der richtigen Polizei. Die Ulmer Kriminalpolizei ermittelt jetzt in diesen Fällen um festzustellen, welche Täter hinter den versuchten Betrügereien stecken.

Die Ermittler loben das umsichtige Verhalten der Seniorinnen und geben weitere Tipps. Denn die Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, wollen nach Angaben der richtigen Polizei nur in den Besitz von Geld und anderen Wertsachen ihrer Opfer gelangen.

Unter Vorwand Wertgegenstände übergeben

Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt.

Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere gefälschte Telefonnummer erscheinen lässt.