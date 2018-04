Betrüger erbeuten Geld von 91-Jährigen

Zwei Männer haben nach Angaben der Polizei am Mittwoch mit einer Betrugsmasche Geld von einer 91-Jährigen in Ulm-Söflingen erbeutet.

Demnach standen gegen 18.15 Uhr zwei Männer vor der Haustür der Frau in Söflingen. Die 91-Jährige öffnete. Die Männer gaben an von einer Telefonfirma zu sein und Leitungen überprüfen zu müssen. Die Frau ließ die Männer in ihre Wohnung.

Zweiter Mann geht in ein anderes Zimmer

In der Wohnung ging einer der Männer mit der Dame in die Küche. Der andere Mann entnahm in dieser Zeit unbemerkt Geld aus einem Schrank in einem anderen Zimmer der Wohnung. Danach verließen die Männer das Gebäude in der Sonnenstraße.

Nach einiger Zeit wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Erst als die Polizisten vor Ort waren, stellte die 91-Jährige das Fehlen des Geldes fest.

Seniorin beschreibt die Männer

Die Seniorin beschrieb die Männer als etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Sie hätten mitteleuropäisch ausgesehen und hochdeutsch gesprochen. Die Polizei in Ulm (Telefonnummer: 0731/1880) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach den zwei Tätern aufgenommen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit und erhebliches Misstrauen, sollten unbekannte Personen versuchen, sich Zutritt in Wohnungen zu verschaffen.

Die Polizei rät: