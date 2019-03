Betrüger am Telefon erschleichen sich große Menge Geld

Sogenannte „falsche Polizisten“ und „Enkeltrickbetrüger“ haben am Mittwoch in der Region große Mengen Bargeld erbeutet. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt habe das Polizeipräsidium Ulm 52 Anzeigen wegen Betrügereien am Mittwoch registriert. In zwei Fällen, die die Polizei schildert, waren die Unbekannten auch erfolgreich.

Demnach erzielt eine 82-Jährige aus Göppingen am Mittwoch einen Anruf von einem falschen Polizisten. Dieser teilte der Frau mit, dass Einbrecherbanden aktiv seien. Im Zuge der Ermittlungen müsse man ihr Vermögen überprüfen. Der Betrüger vereinbarten mit der Seniorin, dass sie das Geld vor die Haustüre legen sollte. Das tat die Frau auch. Die Gauner holten das Geld ab und erleichterten die Frau so um eine Menge Geld. Wie viel Geld, will die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

Einer anderen Betrugsmasche fiel eine 89-Jährige aus Ulm ebenfalls am Mittwoch zum Opfer. Eine unbekannte Anruferin gab sich als ihre Nichte aus. Diese würde für einen Immobilienkauf Geld benötigen. Gutgläubig begab sie sich zur Bank und hob Geld ab. Das übergab sie wie vereinbart an einen Mann, der sich als Mitarbeiter einer Kanzlei ausgab.

Diese und 50 weitere Anzeigen registrierte das Polizeipräsidium am Mittwoch in seinem Zuständigkeitsbereich. In den 50 weiteren Fällen durchschauten die Angerufenen die Tricks und legten auf. Sie informierten gleich die Polizei. Betroffen von den unbekannten Anrufern seien alle Landkreise gewesen, die in den Zuständigkeitbereich des Polizeipräsidiums Ulm liegen: Das sind die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heidenheim sowie das Ulmer Stadtgebiet.

