Besinnungslos betrunken: Mann übernachtet bei Polizei

Am Sonntag wurden die Beamten zu einer reglosen Person in den Lochäckerweg in Ulm gerufen.

Gegen 02.45 Uhr traf die Streife ein. Auf Ansprache reagierte der 49-jährige Mann zunächst nicht. Kurze Zeit später wurde er wach und lief zunächst wirr umher. Auf Befragen gab er an, dass er anhand von Sternnavigation auf dem Weg nach Osteuropa sei. Da keine Bezugspersonen ermittelt werden konnten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Arzt stellte die Haftfähigkeit fest.