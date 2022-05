Berufsorientierung muss wieder stärker in den Fokus rücken

In einem Workshop zum Thema „Berufliche Orientierung – durch die Krise in die Krise?“ haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft mit dem aktuellen Stand der Berufsorientierung nach zwei Corona-Jahren befasst. „Fest steht, dass unbedingt wieder mehr Berufsorientierungsangebote in Präsenz angeboten werden müssen“, sagte Martina Hoffmann, Referentin für Arbeitsrecht der Bezirksgruppe Ulm von Südwestmetall. Der Eindruck besteht, dass durch die Corona-Zwangspause bei den Jugendlichen eine gewisse Unsicherheit entstand, was die Berufswahl betrifft. Außerdem sei es wichtig, gerade die Eltern auch verstärkt mit anzusprechen. „Sie können den Jugendlichen eine gute Unterstützung geben“, so Hoffmann. Es gab Betriebe, die Schülerpraktika auch online anboten. Dazu bekamen die Schüler beispielsweise Material nach Hause geschickt, das sie dann unter Anleitung zusammenbauten. Auch Bildungsmessen fanden teilweise online statt. Dennoch fehlte bei den Online-Angeboten der persönliche Kontakt zu den Jugendlichen. Auch das praktische Erleben von Berufsbildern kam dabei zu kurz. Den Impulsvortrag des Workshops hielt Mirko Rothe, Teamleiter Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm. Er führte aus, dass laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung über drei Viertel der Jugendlichen in Deutschland das Informationsangebot zur Berufswahl insgesamt für ausreichend halten, dennoch klagen mehr als die Hälfte der Jugendlichen über Schwierigkeiten, sich darin zurechtzufinden.