Berblinger-Musical feiert Premiere in der Wilhelmsburg

Wer wüsste es besser als Albrecht Ludwig Berblinger, dass Dinge manchmal ganz anders laufen als geplant? Corona unterbrach die Feier zum 250. Geburtstag des Flugpioniers, der lange als „Schneider von Ulm“ verspottet wurde. Mit einem Jahr Verspätung geht es nun weiter, weil die Inzidenzen in der Region es zulassen. Bis zu den abschließenden Haupt-Events muss sich das Publikum aber weiter gedulden: Die finden erst 2022 statt.

Sieben Vorstellungen mit bis zu 500 Zuschauern

Endlich soll das Musical „Ich bin ein Berblinger“ stattfinden dürfen. Sebastian Huber, stellvertretender Leiter der Ulmer Kulturabteilung, hofft auf erlaubte 500 Zuschauer für jede der sieben geplanten Vorstellungen, 250 dürften es aber auf jeden Fall sein. Premiere von „Ich bin ein Berblinger“ wird nun im dritten Anlauf am 26. August auf der Wilhelmsburg sein, bis zum 5. September sind dann Vorstellungen vorgesehen. Anfangs überschneiden sich die Termine mit der Kultur von „Stürmt die Burg!“, doch sei es gerade passend und ergänze sich gut, dass die Infrastruktur dadurch vorhanden ist und sich Zuschauer beispielsweise Getränke holen können, sagt Huber.

Vortragsreihe über die Zukunft der Mobilität und E-Mobilität

Beginnen wird die neue Auflage des Veranstaltungsreigens aber am 2. Juli mit einer Vortragsreihe von Wissenschaftlern der Ulmer Wissenschaftsstadt über die Zukunft der Mobilität und über E-Mobilität. Diese Vortragsreihe, an der man live am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz und und online teilnehmen kann, geht bis zum 11. Juli.

Darsteller des Berblinger-Musicals. (Foto: Dagmar Hub)

Am 25. Juli soll das Gesprächskonzert „Berblinger auf der Bühne“ mit dem Scherer-Ensemble und mit Günther Volz stattfinden, Veranstaltungsort ist das Freilichtforum der Staatsbibliothek Ulm. Das integrative Heyoka-Theater verlegt sein Stück „Flugschneider“ vom 12. bis 14. August mit drei Aufführungen in den „Zaubergarten“ am Hochsträss, wo Heyoka schon öfter spielte. Am 10. September kann das Projekt ANNA an der Fassade der Stadtbibliothek seine Visionen zeigen.

Multimedia-Ereignis entlang der Stadtmauer für die Bürger

Ein für den Mai geplanter Abend im Stadthaus zum Thema „Donauflug“ musste für dieses Jahr gestrichen werden. Nach aktueller Planung soll er 2022 mit den beiden Haupt-Events der Berblinger-Feiern stattfinden. Denn das große Digital Wall-Multimedia-Ereignis entlang der Stadtmauer als begehbares Kunstwerk und das zugehörige Familienfest „Innovative, Celebrate“ an der Adlerbastei möchte die Stadt den Menschen schenken, wenn auch zwei Jahre nach Berblingers 250. Geburtstag. Der Pandemie zum Opfer fiel die „Berblinger Flight Challenge“ von der Quelle der Donau bis zur Mündung.