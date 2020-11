Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Betrunken und unter Drogen war ein Mann am Sonntag mit dem E-Scooter unterwegs. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei in der Ulmer Wagnerstraße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Beim Erkennen der Polizei wollte sich dieser der Kontrolle entziehen, versuchte erst mit dem Fahrzeug zu flüchten, ließ dann dieses aber fallen und flüchtete zu Fuß.

Er konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden, berichtet die Polizei. Bei dem 25-jährigen wurde eine erhebliche alkoholische Beeinflussung und der Verdacht auf Drogenkonsum festgestellt. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht einer Strafanzeige entgegen.