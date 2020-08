Beratungsstelle bietet Hilfe im Netz für süchtige Zocker

Seit Donnerstag ist die Zeppelinstraße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt: Die Stadt lässt dort die Fahrbahndecke zwischen Boelckeplatz und Lindauer Straße erneuern. Das sorgt für Ärger. Denn vor allem am Donnerstag bildeten sich nicht nur auf der Ravensburger Straße zeitweise lange Staus, sondern auch in Wohngebieten. Und an dieser Situation dürfte sich in den kommenden zwei Wochen wohl wenig ändern.

Stau bis zum SeniorenzentrumDonnerstag, spätnachmittags in der Berger Höhe: Ortskundige versuchen in der Rush-Hour die eh ab ...